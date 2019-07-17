Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi

İspanya'nın Mallorcaşehrinde ahlaksız çift gündüz vakti kimseye aldırış etmeden kaldıkları otelin balkonunda ilişkiye girdi. Olay, oradan geçen bir turistin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ ANLAYINCA İÇERİ KAÇTILAR

İspanya'nın Mallorca şehrinde iğrenç bir olay yaşandı. Genellikle Alman ve İngiliz turistlerin kaldığı otelde bir çiftin cinsel ilişkiye girmesi olaya şahit olan turistlerde şaşkınlık yarattı. Umarsız çift kaldıkları otel odasının balkonunda cinsel ilişkiye girdi. Olay ise balkonun önünden geçen başka bir turist tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kamerayla görüntülendiğini anlayan ahlaksız çift, cinsel ilişkiyi yarıda keserek kaldıkları otel odasına geri döndü.

RAHATSIZLIK DUYDUKLARINI BELİRTTİ

Otel yetkileri ise yaşanan olayın ardından açıklama yaptı. Yetkililer şehre gelen turistlerin sık sık uygunsuz davranışlarda bulunduğu ifade etti. Otel yetkilileri, Mallorca şehrinin bu gibi uygunsuz olaylarla anılmasından rahatsızlık duyduklarını belirtti.