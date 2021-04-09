Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Aydın, Vdgood Uluslararası Konferansında "Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı.

Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı

KIRŞEHİR - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Aydın, Vdgood Uluslararası Konferansında "Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü öğretim üyesi olan Aydın, mühendislik ve tıp alanında çalışmalar yürütüyor. Vdgood Uluslararası Konferansı, dünyanın her yerinden araştırmacılar için platform sağlamak aynı zamanda yeni bilgi üretmek amacıyla planlı yıllık toplantılar düzenleyerek uygun hedef kitleye bir forum sağlama amacını güdüyor.

Prof. Dr. Abdullah Aydın, aldığı ödülün bilim yolunda uzun süreli bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Aydın, açıklamasında; " "Yaşam Boyu Başarı' ödülünü uluslar arası akademik komite bize uygun gördü. Akademik camiada Aziz Sancar hocamı da örmek alıyorum. 'Nitelikli Yalnızlık Yaşadım' düşünce ve hayallerimin peşinden koştum" dedi.

TÜBİTAK'a guatr ile ilgili çalışma da sunan Aydın, "Guatrın gıda maddesi tüzüğünün 428. maddesinde geçen demir ve kurşun içerikli borularla suların taşınmaması gerektiği üzerine bir çalışma yaptık. Demir ve kurşun içerikli borulardan kurşunların iyotu çökerttiği ve insanlarda guatra sebep olduğuna yönelik çalışmamız da TÜBİTAK'ta kabul aldı" ifadelerini kullandı.

Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı
Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı
Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı
Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Murat Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 21:49:59. #1.14#
title