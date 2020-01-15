Ahçı nasıl yazılır? TDK'ya göre ahçı mı, aşçı mı?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ahçı". Peki, ahçı nasıl yazılır? TDK'ya göre ahçı mı, aşçı mı yazılır?
Aşçı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ahçı nasıl yazılır? Aşçı mı, ahçı mi? TDK'ya göre aşçı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
AŞÇI NASIL YAZILIR? AHÇI MI, AŞÇI MI?
Ahçı nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "aşçı" şeklindedir.
Ahçı: Yanlış
Aşçı: Doğru
AŞÇI İLE ÖRNEK CÜMLE
"Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim." - Reşat Nuri Güntekin