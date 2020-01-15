Ahçı nasıl yazılır? TDK'ya göre ahçı mı, aşçı mı?
Haberler » Gündem » Ahçı nasıl yazılır? TDK'ya göre ahçı mı, aşçı mı? - Haberler

Ahçı nasıl yazılır? TDK'ya göre ahçı mı, aşçı mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ahçı". Peki, ahçı nasıl yazılır? TDK'ya göre ahçı mı, aşçı mı yazılır?

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53
Ahçı nasıl yazılır? TDK'ya göre ahçı mı, aşçı mı?

Aşçı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ahçı nasıl yazılır? Aşçı mı, ahçı mi? TDK'ya göre aşçı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

AŞÇI NASIL YAZILIR? AHÇI MI, AŞÇI MI?

Ahçı nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "aşçı" şeklindedir.

Ahçı: Yanlış

Aşçı: Doğru

AŞÇI İLE ÖRNEK CÜMLE

"Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim." - Reşat Nuri Güntekin


Haber Videosu

: Ahçı nasıl yazılır? TDK'ya göre ahçı mı, aşçı mı?
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler