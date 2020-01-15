: Ahçı nasıl yazılır? TDK'ya göre ahçı mı, aşçı mı?

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53

Aşçı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ahçı nasıl yazılır? Aşçı mı, ahçı mi? TDK'ya göre aşçı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

AŞÇI NASIL YAZILIR? AHÇI MI, AŞÇI MI?

Ahçı nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "aşçı" şeklindedir.

Ahçı: Yanlış

Aşçı: Doğru

AŞÇI İLE ÖRNEK CÜMLE

"Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim." - Reşat Nuri Güntekin

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