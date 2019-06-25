Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü açıldı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Enstitü, "Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programına" bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

Güncel konulardan haberdar, endüstriyel gelişmelerin farkında ve küresel problemlere karşı donanımlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan AGÜ'deki "Veri Bilimi" programının başlatılması hem bölge firmalarına hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

AGÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezli yüzde 100 İngilizce olarak açılan ve disiplinler arası öğretim yaklaşımına sahip olan bu program, bilgisayar teknolojisini, istatistik bilimini, analiz ve tahmin yöntemlerini işletme ve ekonomi disiplinlerinde uygulayacak ve araştırma yapacak adaylar yetiştirmeyi hedefliyor.

Programa başvurular 24 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler başvuru koşulları, kontenjan bilgileri ve daha detaylı bilgileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün www.sbe.agu.edu.tr internet sayfasından edinebilecek.

Kaynak: AA