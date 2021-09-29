Ağrı'da yavruyken dağda bulunup 5 ay beslenen 4 kurt doğaya salındı - Haberler
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Ağrı'da yavruyken dağda bulunup 5 ay beslenen 4 kurt doğaya salındı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da yavruyken dağda bulunup 5 ay beslenen 4 kurt doğaya salındı

Ağrı'da 5 ay önce dağlık alanda bulunan ve anneleri olmadığı için görevlilerce beslenen 4 kurt doğaya salındı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da 5 ay önce dağlık alanda bulunan ve anneleri olmadığı için görevlilerce beslenen 4 kurt doğaya salındı.

Kentte yaşayan bir vatandaş, mayıs ayında dağlık alanda gördüğü kurt yavrularının koruma altına alınması için durumu Doğa Koruma Ve Milli Parklar Ağrı Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden görevlilerce anneleri bulunmadığı için koruma altına alınan yavrular, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Burada 5 ay boyunca merkezdeki görevlilerce bakımları yapılıp beslenen kurtlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince bu merkezden alınarak doğaya salınması için kafes ile Ağrı'ya getirildi.

Kurtlar daha sonra doğa koruma görevlilerince aynı bölgede yer alan ve yerleşim yerlerine uzak olan doğal ortamlarına bırakıldı.

Görevliler, kurtların doğal yaşama uyumunu izlemek için aynı bölgeye fotokapanlar da yerleştirdi.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ağrı'da yavruyken dağda bulunup 5 ay beslenen 4 kurt doğaya salındı - Haberler
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