Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan askerimiz şehit oldu

22.10.2019 21:20

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim 2019'da içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve hemen hastaneye sevk edilen bir askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada; içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİT ZEKERİYA ALTUNOK'UN NAAŞI MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen roketatar saldırısında ağır yaralanan er Zekeriya Altunok, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Zekeriya Altunok'a Iğdır Bülent Aydın Havalimanında tören düzenlendi.

Tören saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mustafa Tekin'in okuduğu duanın ardından, şehit er Zekeriya Altunok'un cenazesi, defnedilmek üzere uçakla memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, askeri erkan, kurum müdürleri, şehidin babası, annesi, eşi ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen olayda, teröristlerin attığı roketin isabet ettiği zırhlı askeri araçtaki Altunok'un da aralarında bulunduğu 5 asker yaralanmıştı.