7 katlı binanın tepesine çıkıp intihara kalkışan genç kız, son anda kurtarıldı

Ağrı'da 7 katlı bir iş merkezinin en üst katına çıkan genç kız, polis ekipleri ve sağlık çalışanların iknaları sonucu son anda kurtarıldı.

Ağrı'da aile sorunları yaşayan genç kız, çıktığı 7 katılı binanın en üst katında intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

İKNA EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık çalışanları genç kızı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri, önlem amaçlı hava yastığı açtı. Uzun süren çabaların ardından ikna olan genç kız, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı