Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü

04.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:19

Ağrı'da kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeytun Ç., eşi H.Ç.'ye satırla saldırarak öldürdü.

SATIRLA KAFASINA 6 KEZ VURDU

Olay, Taşlıçay'ın merkezinde meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Zeytun Ç., eşi H.Ç.'ye bir anda saldırmaya başladı. H.Ç., eşinin kendisine satırla saldırmasıyla kafasından 6 kez darbe aldı ve ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan H.Ç. ilk olarak Taşlıçay Devlet Hastanesine daha sonra da Ağrı Devlet Hastanesi kaldırıldı. H.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı Zeytun Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA