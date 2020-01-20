: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ceren'in katiline son sözleri soruldu

20.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:28

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanık Özgür Arduç, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezada indirime gitmediği karar duruşma salonunda alkışlandı.

SON SÖZÜ "YOK" OLDU

Savcılık mütalaasının okunmasının ardından söz alan Arduç, rapora tepki göstererek, "Raporu kendi kafalarına göre yazıp, çizmişler" dedi.Mahkeme hakimi sanığa son sözü olup, olmadığını sordu. Sanık Arduç da "Yok" yanıtını verdi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Arduç için iki ayrı iddianame hazırladı. Arduç hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasi istendi. Ayrıca sanığa verilecek cezada indirim uygulanmaması talep edildi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılandı.

AKLİ DENGESİNİN OLMADIĞI İDDİASI

Tutuklu sanık Arduç 23 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığı söyledi. Ancak kontrollerde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

"SOYUNURUM ANLARSINIZ"



Mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu hatırlattı. Heyet raporuna ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın" dedi.

Kaynak: DHA

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