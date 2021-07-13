Agil Mamiyev kimdir? Agil Mamiyev hayatı ve biyografisi!

İş dünyasının yakından tanıdığı Azerbaycanlı iş adamı, Agil Mamiyev, yürüttüğü faaliyetlerle alanında başarılı bir isim haline gelmiştir. Millionaire Concept ve Reputation İnc. şirketler grubunun kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı olan Agil Mamiyev'in bilenmeyenlerini inceliyoruz. İşte, Agil Mamiyev hayatı ve biyografisi!

Azerbaycan'da ve dünyada prestijli ödüllere layık görülen Agil Mamiyev, Türkiye dahil pek çok ülkede markasının ofislerini açarak saygın bir isim haline gelmiştir. Peki, Agil Mamiyev kimdir? İşte ünlü iş insanının merak edilenleri…

AGİL MAMİYEV KİMDİR?

Doğum Yeri: Lenkeran/ Azerbaycan

Doğum Tarihi: 27.04.1991

Agil Mamiyev 1991 yılının 27 Nisan tarihinde Azerbaycan'ın Lenkeran şehrinde dünyaya geldi. Azerbaycanlı iş adamı, Millionaire Concept ve Reputation İnc. şirketler grubunun kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanıdır.

Son günlerde birçok Türkiye projelerine yatırımları ile dikkat alan, dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren iş dünyasının başarılı ismi Agil Mamiyev tarafından 2019 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaratıcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, iş ve sosyete dünyasının ihtişamlı organizasyon platformu olan Millionaire Concept Network, genç girişimci Elkhan Hussein ile birlikte kurulmuştur. Kısa zaman içinde, Millionaire Concept Türkiye dahil birçok Asya ve Avrupa ülkesinde ofisini açtı. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Ukrayna, Lübnan yer almaktadır. Platforum Millionaire Magazine, Millionaire Club, Millionaire Concept Network, Entrepreneur Summit ve ayni isimde giyim ve şampanya markasından oluşur.

2018 yılında, Agil Mamiyev'in resimleri İngiltere'nin prestijli The Sun dergisin düzenlediği cemiyet hayatının saygın kişileri listesinde yer almıştır.

2018 yılın, ekim ayında, Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı tarafından düzenlenen, Haydar Aliyev Vakfının başkan yardımcısı Leyla Aliyeva, Azerbaycan İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade'ninde, katıldığı innovasiyon haftasında, yapılan Influencer Awards Baku 2018 töreninde ödüllendirilmiştir.

Agil Mamiyev 2018 sonunda, 17-19 Aralık tarihlerinde İstanbul'da, Four Seasons Otel'de ve 2020-ci yılın ekim ayında Antalya'da düzenlenen Inflow Global Summut'da, dünyadaki milyonlarca izleyicisi olan Influencerlerin katıldığı bir toplantıda ülkesini temsil etmiştir.

2019 yılında düzenlenen, dünyaca ünlü blog yazarlarının ve Influencerlerin yer aldığı Influencer Awards Monaco ödül töreninde tek Azerbaycanlı aday olarak gösterilmiştir.

Agil Mamiyev, 2021 yılında gazeteci Vugar Safarli ile birlikte Reputation İnc. media holdingi kurmuştur. Media Holdinge Reputation PR ve Event şirketi, Reputation dergisi, Golden People Awards, Luxury Awards, ve Woman Awards gibi global ve yerli projeler ayni zamanda Agil Mamiyevin yaratıcısı olduğu dünyanın ilk biyografi sosyal platformu sayılacak Reputation People uygulaması 2021 ağustos ayında kullanıcılara takdim edilecek.

Agil Mamiyev 2021 yıl Haziran ayın 30-da, Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinin ev sahibi olduğu Four Season Hotel Baku'da gerçekleşen, Türkiye'nin 8. Golden Palm Awards projesinin yatırımcısı olmuştur. Başarılı iş adamı son yıllarda sosyete ve global projeler geliştirmesi sayesinde sadık bir hayran kitlesine edinmiştir.