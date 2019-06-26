Ağaçtan düşen yavru saksağana eliyle su içirdi

KIRIKKALE'de Serkan Kavalak (44), ağaçtan düşen saksağan yavrusuna eliyle su içirdi.

Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda çalışan Serkan Kavalak, saksağan yavrusunun ağaçtan düştüğünü fark etti. Saksağanı alan Kavalak, ona elleriyle su içirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken olay sonrası Kavalak, yavruyu annesinin bulması için yuvanın bulunduğu ağacın dibine bıraktı.



Kaynak: DHA

- Kırıkkale