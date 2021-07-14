Ağaç kütüğüne çarpıp duran araç, uçuruma düşmekten son anda kurtuldu
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Ağaç kütüğüne çarpıp duran araç, uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

Ağaç kütüğüne çarpıp duran araç, uçuruma düşmekten son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, uçurumdan aşağıya düşecekken ağaç kütüğüne yaslanıp durdu.

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, uçurumdan aşağıya düşecekken ağaç kütüğüne yaslanıp durdu. Uçurumun kıyısından dönen araç, yardıma koşan bir sürücü tarafından vinçle çekilerek kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yamay Kılıç, aracıyla seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekliği olan uçurumdan aşağıya düşmek üzereyken ağaç kütüğüne yaslandı. Şok içerisinde kendisini araçtan atan Kılıç, yoldan geçen bir sürücüden yardım istedi. Yardıma koşan sürücü, aracındaki vinç sayesinde uçurumun kıyısından dönen aracı iple bağlayarak kontrollü bir şekilde çıkarttı.

Kaza yapan sürücüye yardım eden Batış Yılmaz, " Yoldan geçerken denk geldik baktık zor bir durumdalar, bizim aracımızda bu durumu çözebilecek bir araç. Ön tarafında vinç olduğu için. Bizde inip baktık, yol tedbirlerini alarak aracı çekebildik. Şu anlık bir sıkıntı yok ama aşağısı baya tehlikeli bir yer, verilmiş sadakası varmış diyelim" dedi.

Yamay Kılıç ise, "Biraz hızlı geldim ve freni ani basınca aracı tutamadım. Aşağısı baya uçurum şurada gördüğünüz ağaç tuttu. Allaha şükür bir şeyimiz yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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