Ağabeyini sırtından bıçaklayan kardeşe 20 yıl hapis
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Ağabeyini sırtından bıçaklayan kardeşe 20 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA - Haberler | Güncel
Ağabeyini sırtından bıçaklayan kardeşe 20 yıl hapis

SAMSUN'da tartıştığı ağabeyi Cemal Kuru'yu (42), sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arslan Kuru (41), 'adam öldürmek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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SAMSUN'da tartıştığı ağabeyi Cemal Kuru'yu (42), sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arslan Kuru (41), 'adam öldürmek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Olay, geçen 9 Şubat'ta Canik ilçesi Gürgenyatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde alkol aldıkları öne sürülen Arslan ile ağabeyi Cemal Kuru arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Arslan Kuru, ağabeyi Cemal Kuru'yu sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Cemal Kuru, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Arslan Kuru'yu gözaltına aldı.Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Arslan Kuru hakkında Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Arslan Kuru'yu, 'adam öldürmek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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