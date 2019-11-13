Ağabeyi ile aynı yerde aynı kaderi yaşadı!
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Ağabeyi ile aynı yerde aynı kaderi yaşadı!

Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da 2015'te yine 4 yaşındayken, aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği öğrenildi.

13.11.2019 00:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:12
Ağabeyi ile aynı yerde aynı kaderi yaşadı!

Olay, saat 15.00 sıralarında, Camiönü Mahallesi Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları , bilinmeyen nedenle pencereden düştü.

Zemine çakılan Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağabeyi de 4 yaşında pencereden düşüp ölmüş

Öte yandan 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Ağabeyi ile aynı yerde aynı kaderi yaşadı!
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