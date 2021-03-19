AFYONKARAHİSAR Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldı
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AFYONKARAHİSAR Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldı

19.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:53

Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan Recep ve Fadime Şahin'in (70) evi, sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan Recep ve Fadime Şahin'in (70) evi, sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 11.00 sıralarında, Sandıklı'ya bağlı Otluk köyünde oturan, Recep ve Fadime Şahin'in tek katlı kerpiç evinde meydana geldi. Recep ve Fadime Şahin bahçedeyken sobadan kaynaklanan yangını fark eden çift, komşularından yardım istedi. Komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı. Yangında, Şahin çiftinin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi.

AFYONKARAHİSAR Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldı
AFYONKARAHİSAR Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldı
AFYONKARAHİSAR Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldı
AFYONKARAHİSAR Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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