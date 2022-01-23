Afyonkarahisar'da yolda kalanlara belediyeden sıcak çorba ikramı - Haberler
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Afyonkarahisar'da yolda kalanlara belediyeden sıcak çorba ikramı

Afyonkarahisar'da yolda kalanlara belediyeden sıcak çorba ikramı
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle küreme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yolda kalanlara sıcak çorba ikram etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle küreme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yolda kalanlara sıcak çorba ikram etti.

Gece geç saatlere kadar devam eden yağış yüzünden kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

İlçede emniyet açısından gönderilmeyen ve çevrilen araçlarda bulunan vatandaşlar için Dinar Belediyesi ekipleri tarafından çorba ikramı yapıldı.

Dinar Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Sarı, "Ülkenin bir çok noktasında gerçekleşen kar yağışının ardından tedbir amaçlı yollarda durdurulan araçlardaki vatandaşlara soğuk havada bir nebze olsun içlerini ısıtmak adına sıcak çorba ikramında bulunduk. Her zaman vatandaşların yanındayız." dedi.

AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

Dinar Belediyesi, Karahisar, kar, Güncel, Haber

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