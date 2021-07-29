Afyonkarahisar'da Yarım Elma Derneğinden 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardım
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Afyonkarahisar'da Yarım Elma Derneğinden 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardım

Afyonkarahisar'da Yarım Elma Derneğinden 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardım
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, kentteki 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunulduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, kentteki 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunulduğunu belirtti.

Öztürk, dernek binasındaki yaptığı açıklamada, Yarım Elma Derneğinin Afyonkarahisar'da 16 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Kentteki hayırseverlerin sürekli derneklerini desteklediklerini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Pandemi süreci, Ramazan ayı ve Kurban bayramında, Afyonkarahisar'daki 4 bin 520 aileye gıda yardımında bulunduk. Bu gıdaların maliyeti 1 milyon 327 bin lira. Bu yardımların yanı sıra ailelere gıda çekleri de verdik. Çünkü, biz bu ailelerin bütün ihtiyaçlarını karşılayamadığımız için bu çekleri veriyoruz. Bu çeklerde Afyonkarahisar'ın yerli marketlerinde kullanılıyor. Allah'a şükür bugüne kadar kapımıza gelen hiç kimseyi boş çevirmedik."

Öztürk, her yıl Kurban bayramlarında vekalet aldıkları bağış sayısının arttığını anlattı.

Bağışlardan dolayı bu bayramda 12 ton etlerinin olduğunu aktaran Öztürk, "Bu etlerin bir kısmını hızlı bir şekilde bin aileye, 5'er kilo paketlerde dağıtımını gerçekleştirdik. Kalan kısmını da soğuk hava depolarında tutuyoruz. Bu etlerimizi de yıl içerisinde peyder pey dağıtımını yapacağız." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'da Yarım Elma Derneğinden 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardım
Afyonkarahisar'da Yarım Elma Derneğinden 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardım
Afyonkarahisar'da Yarım Elma Derneğinden 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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