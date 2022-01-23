Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarını belediye ekipleri hayata döndürdü - Haberler
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Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarını belediye ekipleri hayata döndürdü

Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarını belediye ekipleri hayata döndürdü
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde donmak üzere olan sokak hayvanlarına belediye ekipleri sahip çıktı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde donmak üzere olan sokak hayvanlarına belediye ekipleri sahip çıktı.

Dinar Belediyesi whatsapp hattına gelen ihbarda sokak hayvanlarının donmak üzere olduğunun belirtilmesi üzerine ekipler bölgeye gitti.

Sokak hayvanları belirtilen güzergahta bulunarak donmaktan kurtarıldı.

Ekipler tarafından Dinar Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanlarının gerekli bakım ve tedavileri yapıldı.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, "can dostları" soğuk hava şartlarında kaderlerine terk edemeyeceklerini belirterek, bir hayvanseverin ihbarı üzerine belediye olarak gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

Dinar Belediyesi, Sokak Hayvanları, Karahisar, Güncel, Haber

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