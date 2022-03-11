Afyonkarahisar'da öğrencilere spor malzemeleri almak şartıyla uzlaştılar - Haberler

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Afyonkarahisar'da öğrencilere spor malzemeleri almak şartıyla uzlaştılar

AA - Mehmet Kandemir - Güncel
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Afyonkarahisar'da öğrencilere spor malzemeleri almak şartıyla uzlaştılar

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir kişi basit yaralama şikayetinden öğrencilere spor malzemeleri alınması şartıyla vazgeçti.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir kişi basit yaralama şikayetinden öğrencilere spor malzemeleri alınması şartıyla vazgeçti.

Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, A.Ş. ile U.Y. arasındaki basit yaralama olayını U.Y'nin Dazkırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü öğrencilerine 2 bin liralık spor malzemesi alması şartıyla uzlaştırdı.

U.Y. aldığı spor malzemelerini okula teslim etti.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karahisar, Güncel, Haberler

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