Afyonkarahisar'da belediye işçilerinin peşlerine takılan köpekleri ekmekle beslemesi kameralara yansıdı
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Afyonkarahisar'da belediye işçilerinin peşlerine takılan köpekleri ekmekle beslemesi kameralara yansıdı

21.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:02
Afyonkarahisar'da belediye işçilerinin peşlerine takılan köpekleri ekmekle beslemesi kameralara yansıdı

Afyonkarahisar'da belediye işçilerinin, peşlerine takılan sokak köpeklerini marketten satın aldıkları ekmekle beslediği anlar kameralarca kaydedildi.

Afyonkarahisar'da belediye işçilerinin, peşlerine takılan sokak köpeklerini marketten satın aldıkları ekmekle beslediği anlar kameralarca kaydedildi.

Belediye işçileri Hüseyin Bağdur, Tahsin Tav ile Yusuf Kaya, 19 Mart'ta merkeze bağlı Nuribey beldesi Fatih Mahallesi'nde kurulan pazar yerinin temizliğini yaptı.

Bu sırada, işçilerin peşine 4-5 sokak köpeği takıldı.

Köpeklerin aç olduğunu anlayan işçiler, ellerindeki süpürge ve faraşlarla gittikleri marketten ekmek satın alarak, hayvanları besledi.

Bu anlar, iş yerinin kameralarına da yansıdı.

İş yeri sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntü, çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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