Afyonkarahisar'da alkollü TIR şoförü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da alkollü TIR şoförü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da alkollü TIR şoförü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

AFYONKARAHİSAR'da küspe yüklü TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu Afyonkarahisar-Konya karayolunun 3 şeritli yönü ulaşıma kapandı.

AFYONKARAHİSAR'da küspe yüklü TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu Afyonkarahisar-Konya karayolunun 3 şeritli yönü ulaşıma kapandı. TIR şoförünün, 0.22 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolu Sahipata-Gümüşkent Kavşağı'nda meydana geldi. Özcan Türkmen yönetimindeki 42 CFF 59 plakalı TIR, kontrolden çıkarak dorsesi devrildi. Dorsedeki tonlarca küspe yola döküldü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri başka kaza yaşanmaması için Afyonkarahisar-Konya karayolunun 3 şeritli bölümünü trafiğe kapattı, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. TIR'ın dorsesi devrildiği sırada yolda başka aracın olmaması olası faciayı önledi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Özcan Türkmen'in, yapılan kontrolde 0.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol aldığını kabul etmeyen sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, ekipler karayolunun ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı. Kazanın ardından yola saçılan küspenin kaldırılması için temizlik ekipleri çalışma başlattı.


Afyonkarahisar'da alkollü TIR şoförü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

Afyonkarahisar'da alkollü TIR şoförü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

MALTEPE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BOYA SÖKÜCÜ DÖKTÜ

MALTEPE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BOYA SÖKÜCÜ DÖKTÜ

 Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

 İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title