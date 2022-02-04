Afyonkarahisar'da 219 parça tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 219 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde M.G'nin elinde tarihi eser niteliğindeki objeler olduğu bilgisine ulaştı.

Fiziki takibin ardından ekipler, bir dinlenme tesisinde M.G'yi yakaladı. Zanlının üst aramasında 214 sikke ve 5 obje ele geçirildi.

Şüpheli M.G. hakkında adli işlem yapıldı.