Afyonkarahisar Belediyesinin açtığı kursa katılan kadınlar bez bebek yapımını öğreniyor

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde açılan oyuncak kursuna katılan kadınlar bez bebek üretimine başladı.

Kentteki kadınların istihdamı için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla hazırlanan "Bez bebek projesi" belediye bünyesinde faaliyet gösteren Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi'nde açıldı.

Proje kapsamında ekolojik oyuncak üretimi için atölye çalışmasına da başlandı. Gönüllü kadın kursiyerlerin ücret ödemeden katıldığı derslerde "aşçı, polis, asker, bekçi ve sporcu" bebeklerin üretimi yapılıyor.

Ürettikleri bez bebeklerle aile ekonomilerine ve kentin tanıtımına da katkı yapan kadınlar şimdiye kadar 200'den fazla bez bebek üretti. Üretim safhasında gerekli malzemeler ise belediye tarafından ücretsiz karşılanıyor.

Kursa katılan kadınlar, önümüzdeki süreçte ise 2019'da UNESCO Yaratıcı Şehirleri Ağı'na dahil edilerek "gastro kent" unvanı alan Afyonkarahisar'a özgü bebekler de üretecek. Kursta gastronomi temalı mutfak önlükleri de hazırlanıyor.

Kadınların ürettiği bez bebekler belediye sosyal tesisleri ile 5 farklı mağaza ve "albikere.com"dan satışa sunulacak.

Atölye çalışmaları ve kurslar hakkında gazetecilere bilgi veren Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi Müdürü Hilal Büyükben tüm kadınları kurslara katılmaya davet etti.

Kadın Kültür Evinin amacının kadınların sosyal gelişimlerine katkı sunmak, şehrin değerlerini, kültürünü yansıtacak faaliyetler yürütmek olduğunu belirten Büyükben, "Kursiyerler kendilerini burada geliştirme imkanına sahip ve yeni hobiler edinebiliyorlar. Son olarak bu oyuncak atölyesi kuruldu. Gönüllü kursiyerler bez bebek üretmeye başladı. Bebeklerin satışından elde edilen gelirle kadınların aile bütçelerine katkı koyacak. Gastronomi şehri olmamız nedeni ile de 'Gastro bebekler' üretiyoruz. Kadın ve erkek aşçı şeklinde tasarlanan Gastro bebeklerin yanına konsept olarak mutfak önlüğü de üretiyoruz. Anneler özel tasarlanan mutfak önlüğünü kullanırken çocukları ise aşçı bebekleri ile oynayacak." ifadelerini kullandı.