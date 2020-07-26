Afrin ve İdlib'de eş zamanlı bombalı saldırılar: 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'de düzenlenen eş zamanlı bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ve teröristlerden temizlenen Afrin'de düzenlenen eş zamanlı bombalı saldırılarda 2 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Zeytin Dalı Harekatıyla teröristlerden temizlediği Afrin ilçesiyle, ılımlı muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de 2 bomba eş zamanlı infilak ettirildi. Saldırılarda, Afrin ve İdlib'de 1'er kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi de yaralandı.

RASULAYN'DA PAZAR YERİNİ HEDEF ALAN SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Rasulayn'da sabah saatlerinde pazar yerini hedef alan bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 8 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: AA