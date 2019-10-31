Afrin'de bomba yüklü araç patlatıldı: 9 kişi hayatını kaybetti

Afrin'de bomba yüklü araç patlatıldı: 9 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

31.10.2019 09:40

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bir pazar yerindebomba yüklü aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken patlamanın ardından yangın çıktı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Afrin'de bomba yüklü araç patlatıldı: 9 kişi hayatını kaybetti
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