Afrin'de bomba yüklü araç patlatıldı: 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bir pazar yerindebomba yüklü aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI
Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken patlamanın ardından yangın çıktı.
VİDEO: Afrin'de bomba yüklü araç patlatıldı: 9 kişi hayatını kaybetti