Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var
Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda bir kız çocuk öldü, 20 sivil yaralandı. İlçedeki güvenlik kaynakları, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlendiği üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'in işlek yerlerinden Villalar Caddesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında, sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre bir kız çocuk öldü, 20 sivil yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
YPG/PYD AFRİN'İ HEDEF ALDI
İlçedeki güvenliği kaynakları, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlediği üzerinde durduklarını belirtti.
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla Afrin'i hedef almaya devam ediyor.
TÜRK ORDUSU, AFRİN'DE YPG/PKK İŞGALİNE SON VERMİŞTİ
ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.