Afrikalı Gencin Üzerinden Anne ve Babasının Bağırsakları Çıktı

Rus polisi, şüpheli hareketler gösteren Senegalli gencin üzerinde yaptığı aramada bağırsak ve sakatatlar tespit etti. Yapılan incelemede şüphelinin üzerine bağlı bağırsak ve sakatatların ölmüş olan anne ve babasına ait olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıs, ailesinden bireylere ait parçalarının bedene bağlamanın kötü ruhlardan arınmayı sağladığını ifade etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da devriye görevi yapan polisler, hareketlerinden şüphelendikleri bir genci takibe aldı. Bir süre sonra polisler genci durdurarak üzerini aramak istedi. Rusça bilmeyen genç polise direnmedi. Polis, gencin üzerinde yaptığı aramada bedenine bağlı kurumuş bağırsak ve sakatatlar tespit etti.

KÖTÜ RUHLARDAN ARINMAK İÇİN YAPMIŞ

Şüpheli genç, hemen ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Burada ifadesi alınmak istenen gencin Rusça ve İngilizce bilmediği anlaşılınca ifade gecikti. Gencin üzerinden çıkan evraklar incelenince Senegalli olduğu anlaşıldı. Rus polisi bunun üzerine Fransızca bilen bir tercüman getirerek ifadesini almaya başladı. Tercümanın gelmesinden sonra Senagalli Alban isimli gencin ifadesi alındı. Genç, ifadesinde bedenine ve pantolon kemerinin üstüne bağladığı bağırsak ve sakatatların ölmüş olan anne ve babasına ait olduğunu, kendi geleneklerine göre ailesinden bireylere ait parçalarının bedene bağlanması durumunda kötü ruhlardan arındıklarını söyledi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Polis Senagalli genç hakkında daha çok bilgi edinmek için Senegal Konsolosluğuyla iletişime geçti. Rusya'ya kaçak yollarla girdiği anlaşılan gencin yargılanmasından sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA