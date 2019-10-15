AFP: Kamplardan çıkarılan Fransız kadınlar yeniden IŞİD'in eline geçti
Fransız haber ajansı AFP, Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtler'in kontrolündeki kamplarda tutulan IŞİDli kadınlardan en az üçünün IŞİD tarafından tekrar ele geçirildiğini duyurdu
Fransız haber ajansı AFP, Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtler'in kontrolündeki kamplarda tutulan IŞİDli kadınlardan en az üçünün IŞİD tarafından tekrar ele geçirildiğini duyurdu.
Yargılanmayı bekleyen kadınların yakınlarının avukatları aracılığıyla ilettikleri telefon mesajlarının birinde "Bizi alanların dawla [IŞİD] olduğunu yeni anladık" dendiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle