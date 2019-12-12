Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk'ten 'doğum günü' itirafı: İlk defa kutladım
Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Burcu Özberk, dün akşam arkadaşlarıyla 30'uncu yaş gününü kutladı. Parti sonrası magazin muhabirlerine şaşırtan bir itirafta bulunan Özberk, "Doğum günümü ilk defa kutladım" dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Burcu Özberk, dün akşam arkadaşlarıyla 30'uncu yaş gününü kutladı.
"İLK DEFA KUTLADIM"
Dizideki partneri Çağlar Ertuğrul ve yakın arkadaşı Hande Erçel'in de katıldığı parti sonrası magazin muhabirlerine konuşan güzel oyuncu, şaşırtan bir itirafta bulundu. Özberk, doğum gününü ilk kez kutladığını belirterek, "Ben kendim ayarladım her şeyi. Başak var çok sevdiğim ajanstan ona dedim 30. yaş günüm çünkü hiçbir zaman kutlamadım. İlk defa kendi doğum günümü kutladım. 30.yaş günümü kutluyorum ben dedim." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Burcu Özberk, doğum gününde en anlamlı hediyeyi de 'Burcu Özberk Fan Club'tan aldığını dile getirdi.
Haber Videosu: Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk'ten 'doğum günü' itirafı: İlk defa kutladım
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Asıl şimdi kutlanır bu yaşa kadar bir şekilde gelmişsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kızın anası babası abisi filan yok mu. Oynadığı dizide rol arkadaşıyla sürekli öpüşüyor. AhlaksızlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Böyle kadınlar şeytanlarla ortak çalışıyorlar koltuktaki pozisyonu çok fena nasıl etkilenmeyim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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insan bikinili falan resmini atardı böyle reklammı olur. 90 larda olsak tamamda artık beklentiler çok fazla.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ben 20 yaşındayım 3 kere kutladım onlar da çocukken falan evdeydi hepCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BEN DE İLK DEFA KUTLADIM 27 DE BAŞKA DA OLMADI İLK SEN DEĞİLSİNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YALANINDA DANİSKASI HER ZAMAN MANŞETTE OLMAK İÇİN RÖPORTAJLARDAN BİR TANESİ İŞTE. .Cevap Yaz Yayından Kaldır