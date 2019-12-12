Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk'ten 'doğum günü' itirafı: İlk defa kutladım
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Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk'ten 'doğum günü' itirafı: İlk defa kutladım

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Burcu Özberk, dün akşam arkadaşlarıyla 30'uncu yaş gününü kutladı. Parti sonrası magazin muhabirlerine şaşırtan bir itirafta bulunan Özberk, "Doğum günümü ilk defa kutladım" dedi.

12.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:18
Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk'ten 'doğum günü' itirafı: İlk defa kutladım

ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan , dün akşam arkadaşlarıyla 30'uncu yaş gününü kutladı.

"İLK DEFA KUTLADIM"

Dizideki partneri Çağlar Ertuğrul ve yakın arkadaşı Hande Erçel'in de katıldığı parti sonrası muhabirlerine konuşan güzel oyuncu, şaşırtan bir itirafta bulundu. Özberk, doğum gününü ilk kez kutladığını belirterek, "Ben kendim ayarladım her şeyi. Başak var çok sevdiğim ajanstan ona dedim 30. yaş günüm çünkü hiçbir zaman kutlamadım. İlk defa kendi doğum günümü kutladım. 30.yaş günümü kutluyorum ben dedim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Burcu Özberk, doğum gününde en anlamlı hediyeyi de 'Burcu Özberk Fan Club'tan aldığını dile getirdi.


Haber Videosu

: Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk'ten 'doğum günü' itirafı: İlk defa kutladım
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