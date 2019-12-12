: Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk'ten 'doğum günü' itirafı: İlk defa kutladım

12.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:18

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Burcu Özberk, dün akşam arkadaşlarıyla 30'uncu yaş gününü kutladı.

"İLK DEFA KUTLADIM"

Dizideki partneri Çağlar Ertuğrul ve yakın arkadaşı Hande Erçel'in de katıldığı parti sonrası magazin muhabirlerine konuşan güzel oyuncu, şaşırtan bir itirafta bulundu. Özberk, doğum gününü ilk kez kutladığını belirterek, "Ben kendim ayarladım her şeyi. Başak var çok sevdiğim ajanstan ona dedim 30. yaş günüm çünkü hiçbir zaman kutlamadım. İlk defa kendi doğum günümü kutladım. 30.yaş günümü kutluyorum ben dedim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Burcu Özberk, doğum gününde en anlamlı hediyeyi de 'Burcu Özberk Fan Club'tan aldığını dile getirdi.

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