: Afili Aşk 28. bölüm fragmanında Muhsin, gerçekleri öğreniyor!

19.12.2019 00:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:44

Başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı ekranların sevilen dizisi Afili Aşk'ın merakla beklenen 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Muhsin, Ayşe ile Kerem'in sahte evliliğini öğreniyor. Muhsin, "Nasıl yani? Bunlar gerçekte evli değil mi?" diyerek tepki gösteriyor.

"YALANSIZ VE GERÇEK OLACAKSIN"

Kerem'in aldığı yüzüğe bakan Ayşe'nin, "Yalansız ve gerçek olacaksın" sözleri dikkat çekiyor.

Fragmanın sonunda Ceyda, "Senin sayende istediğim herşeyi elde edeceğim. En iyi, en gösterişli hediye benim verdiğim olacak" sözleriyle Kerem'e yeniden göz kırpıyor.

AFİLİ AŞK 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk'ın 27. bölümünde Kerem ve Volkan'ı partide yakalayan Ayşe, "Gerçekten harika bir gün geçiyorum. Önce mesaideyim diyen sevgilimi alem yaparken yakalıyorum. Ardından kankasını diğer deli kankasından kurtarmaya gidiyorum." sözleriyle Kerem'e sitem ediyor.

Arkadaşı tarafından kaçırılan ve zor durumda olan Volkan ise, "Beni buradan kurtarın. Balıklara yem olmak istemiyorum" diyerek Kerem ve Ayşe'den yardım istiyor.

"LİSTE SAVAŞLARI BAŞLIYOR"

Fragmanın sonunda Volkan ve Kerem'in liste hazırlaması üzerine Ayşe ve Gonca harekete geçerek liste savaşlarını başlatıyor.

EVLİLİK TEKLİFİ HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Kerem, Ayşe'ye evlilik teklifi etmek için yüzük alır. Kerem, Ayşe için aldığı yüzüğü yutunca baygınlık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Bu sırada Volkan da Gonca'ya evlilik teklifi yapmak için hazırlık yapar.

MUHSİN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Fragmanın sonunda Ayşe ile Kerem, hastaneye kaldırılan Melahat Hanım'ı ziyaret eder. Ayşe ile Kerem'i gören Melahat, "Gelin çocuklar gelin. Ben de abiniz sahte evliliğinizi anlatıyordum" sözleri üzerine odada bulunan Muhsin ve Rıza büyük bir şaşkınlık geçirir.

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