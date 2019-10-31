Afili Aşk 21. bölüm fragmanı yayımlandı! Kerem aşkını itiraf ediyor!

31.10.2019 09:42

Afili Aşk 20. bölüm yayımlandı. İzleyenlere büyük bir heyecan yaşata Afili Aşk, 21. bölüm fragmanında da Ayşe ile Kerem'in sonunda aşklarını itiraf edecekleri düşünülse de bakalım bu gerçekleşecek mi? Afili Aşk 20. bölümde neler oldu?

Afili Aşk 20. Bölüm İzle…

AFİLİ AŞK 21. BÖLÜM FRAGMANI

6 Kasım'da ekrana gelecek 21. Bölümde; Ayşe artık Kerem'in aşkından emindir. Kerem ise Ayşe ile aralarındaki şeye son verip artık aşkını dolu dizgin yaşamak ister ve bir yüzükle bunu taçlandırmak adına bir adım atar. Ayşe, Kerem'den büyük bir sürpriz bekler ancak Kerem'in planladığı nedir? Kerem, Ayşe'ye aşkını itiraf edebilecek mi?

20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceyda'nın iş için hazırladığı kuğu konsepti, Kerem ve Ayşe arasında büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açar. Ayşe içine düştüğü hayal kırıklığıyla perişan bir haldedir ve Kerem ise ne yapacağını bilemez. Kerem bu durumla yüzleşmekten korkarken, Ayşe daha fazla dayanamaz. Ayşe, Kerem'le yüzleşmek ister. Çünkü Kerem'in kafası soru işaretleriyle doludur.

Nazmiye'nin Erkut üzülmesin, aşk acısı çekmesin diye yaptıkları karşısında Erkut iş yerinde dalga konusu olur. Rıza ile Melahat ise Nazmiye'nin üzerine gelerek ağır sözler sarf ederler.

Akşam Muhsin'in doğum günü için aile bir araya gelir. Kerem, babasını mutlu etmek için ağabeyinin bebeğinin cinsiyetini bir çırpıda açıklar. Öte yandan Ayşe, aldığı oyunculuk teklifini değerlendirir ve sete katılır.O sırada karşısına çıkan rol arkadaşı ise Kerem'dir ve bir anda aşık çift dudak dudağa kalırlar.

Ceyda ise hazırladığı konseptin Kerem ve Ayşe için ne ifade ettiğini öğrenir ve çılgına döner. Ceyda işini şansa bırakmamak için çeşitli önlemler alır. Kerem ve Ayşe'nin kaderi Ceyda'nın iki dudağının arasındadır. Ve Ceyda kendinden bekleneni yapmış Yelda'ya tüm gerçekleri bir bir anlatmıştır.Kerem ve Ayşe'nin çocukluklarından beri olan kaderi mi galip gelecektir, yoksa Ceyda mı?