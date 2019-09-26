Afili Aşk 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Afili Aşk son bölüm izle

26.09.2019 09:17

Afili Aşk 15. Bölümüyle Çarşamba akşamı sevenleriyle buluştu. Son bölümünde onca olan olay karşısında sessiz sedasız boşanma kararı alan çifti Muhsin Bey'den gelen bir haber alıkoyar. Afili Aşk son bölümde neler oldu? Afili Aşk son bölüm izle, Afili Aşk fragmanı…

AFİLİ AŞK 15. SON BÖLÜM FULL İZLE…

16. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Muhsin ile Yelda boşanma kararı alır ve onları durdurmak için Ayşe, Kerem'e plan yapmaları gerektiğini söyler. Yelda, Muhsin'in kendini aldattığını düşünür ve bunu Kerem'e açar. Bunun üzerine Ayşe, Kerem ve Volkan, Muhsin babayı anbean takip ederler. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. Gittikleri yerde Volkan vurulur, Ayşe ile Kerem de yakalanır. İşler bu dakikadan sonra farklı bir boyut kazanır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanmak üzere karar alan Ayşe ve Kerem'i Muhsin Bey aniden yanına çağırıyor ve onlara çok önemli bir konuda açıklama yapıyor!

Kerem ve Ayşe boşanma konusunda kesin karar alıp, avukata gidiyorlar. İkili bu işin bir an önce bitmesi için gerekli olan tüm protokolleri yerine getiriyor. Tam imzaların atılacağı sırada ise Muhsin Bey'den gelen telefon herkesi şoke ediyor! Muhsin Bey, Kerem ve Ayşe'yi acilen yanına çağırıyor ve onlara beklenmedik bir haber veriyor!

Öte yandan Ceyda artık şirkettedir ve belli ki daha tehlikeli olacaktır. Ayşe ise oyunculuk teklifi almıştır ve artık kendi yolunu çizmek durumundadır. Ancak işler umduğu gibi gitmez. Ceyda bu işi de bozmak için elinden geleni yapar. Kerem ve Ayşe kampta yakınlaşırken, haber sitelerinde çıkan bir haber her şeyi alt üst eder.