Afili Aşk 14. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Afili Aşk 13. bölüm full izle

12.09.2019 10:00

Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerde bulunduğu Afili Aşk Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekranlara geldi. Kerem ile Ayşe'nin evlilikleri hakkındaki gerçeği öğrenen Muhsin'in başına gelenler her şeyi değiştirecek. Afili aşk son bölüm ve fragmanı…

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE…

14. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Gerçekleri öğrenen Muhsin bey rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. Korku içinde hastaneye babalarını ziyarete giden Kerem ile Ayşe, Muhsin'in sahte evliliklerini öğrendiği anı hatırlamadığı ortaya çıkar. Şaşkınlık içerisindeki ikili, gerçekleri bir şekilde hatırlayabileceğini de öğrenince tedirgin dolu günler başlar.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceyda'nın dolduruşuyla Ayşe ve Kerem'in yanına gelen Muammer, onların evliliği hakkında söyledikleriyle ortalığın karışmasına sebep oluyor! Sahte evliliği öğrenen Muammer'in eve beklenmedik ziyareti, Kerem ve Ayşe'yi sırlarının ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Muammer'in söyledikleriyle şoka giren Muhsin Bey ise aniden fenalaşır. Muhsin Bey'in sağlık durumu giderek daha da endişe verici bir hal alır.

Öte yandan Modamu heyecanla büyük bir şirket ortaklığına imza atmak için hazırlanır. Ancak Kerem'in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar. Ancak Ayşe'den gelen sürpriz hamle rüzgarın yönünün değişmesine sebep olur. Kerem ise babasıyla tartıştığı için gurur yapar ve evi terk eder, işi de bırakır. Bir süreliğine Volkan'da kalmak istese de Rıza duruma el koyar ve onları kendi evine getirir.