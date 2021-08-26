Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya, afet gönüllüleriyle ilgili yasal düzenleme yapılmasını istedi Açıklaması

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya, altyapı, şehirler ve insanların afete hazırlanması gerektiğini belirterek, gönüllü sayısının arttırılması ve afet gönüllüleriyle ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Kaya, AA muhabirine, Türkiye'nin konumu itibarıyla afet potansiyeli yüksek bir coğrafyada yer aldığını dile getirdi.

Afetlerin yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük oranda arttığına işaret eden Kaya, bu durumun doğada meydana gelen olaylarla doğrudan ilintili olduğunu bildirdi.

Kaya, Türkiye'deki afetlerin etkisinin uygun planlamalarla en aza indirilebileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz aslında son dönemde yaşanan afetlere çok da hazırlıksız, bu noktada habersiz değildik ancak olayın şiddeti ve büyüklüğü birleştiğinde o kadar büyük bir noktaya geldi ki yaptığımız planların ya da düşündüğümüz olayların oluş biçiminin müdahale kısmının yetersiz kalabildiği anlar oldu. Devlet, bu anlamda afeti fark etti ve bununla ilgili çok ciddi adımlar attı. Bu yıl afetle ilgili eğitim yılı ilan edildi. Birçok üniversitede ve eğitim kurumunda afetlerle ilgili eğitimler verdi. Geldiğimiz nokta bize şunu gösteriyor ki yapmamız gereken daha çok iş var."

Afetin bir olayın kendisi değil, sonucu olduğuna dikkati çeken Kaya, "Altyapımızı, şehirlerimizi, insanımızı afete hazırlamamız gerekiyor. Eğer biz dere yataklarına binalar kurmazsak, önceden yangın olabilecekmiş gibi sistemler kurup suyun haricinde söndürme sistemleri ortaya koyarsak, insanımızı eğitebilirsek, bir afet çantası edinen, ciddi anlamda öngörüsü yükseltilmiş bir toplum oluşturabilirsek afetlere hazır kalabiliriz." diye konuştu.

"Yapısal anlamda bir revizyona ihtiyaç var"

Olası afetlerde etkin müdahale için lojistik açıdan afet gönüllüsü sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Kaya, AFAD'ın gönüllü projesini önemsediğini söyledi.

Kaya, projeye ilişkin teknik detaylarda planlamaya ihtiyaç duyulduğunu, özellikle kamu çalışanlarının afet gönüllüsü olduklarında nasıl hareket edeceklerinin yasal düzenlemeyle somutlaştırılması gerektiğini belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Afette gönüllü sayısının artırılması ve afet gönüllüleriyle ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Ben bir devlet memurunun gönüllü olduğu noktadaki afete nasıl gideceği noktasında herhangi bir kanun anlamında karşılığının olmadığını söylüyorum. Örneğin akşam deprem oldu, sabah gitmek istiyorum, nasıl gideceğimi bilmiyorum. Gidersem izinli mi sayılacağım, yıllık iznimden mi düşecek? Özel sektörde çalışıyorsam sigorta primlerim ya da maaşımdan düşme olacak mı? Bunlar planlanmalı. Bununla ilgili yapısal anlamda bir revizyona ihtiyaç var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara