ADÜ Ziraat Fakültesinden Söke Ovası için iş birliği çalışmaları

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesinin, Söke Ovası'yla ilgili projeler yürütmek üzere görüşmeler yaptığı Alman üniversitelerinin temsilcileri, Ziraat Fakültesini ziyaret etti.

Önümüzdeki dönemde yapılacak bilimsel iş birliği ile ilgili görüşmelerin yapıldığı ziyarette; ADÜ Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Martin Luther Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümünden Prof. Dr. Christopher Conrad, Würzburg Üniversitesi Coğrafya ve Jeoloji Bölümünden Dr. Muhammad Usman, Aachen Üniversitesi Araştırma Esntitüsünden Dr. Frank Andreas Weber, Söke Sulama Birliği Başkanı Ömer Yıldız ve Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ersel Yılmaz yer aldı.

Ziyarette ADÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ile Söke Sulama Birliği yönetiminin bir araya gelip Büyük Menderes Nehri'nden yapılan sulamalar sonucunda, Söke Ovası'nda oluşan sorunları saptayarak çözüm önerilerini değerlendirecekleri aktarıldı. Sorunlar ve çözüm önerileri göz önüne alınarak Avrupa Birliği Projesine başvuracaklarını söyleyen öğretim üyeleri, bilimsel çalışmaların yanında eğitim ve öğretim ilişkilerinin de geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde iş birliği sağlanan üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim görevlisi değişimi için Erasmus programlarının imzalanabileceğini belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İHA