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ADÜ'nün ortağı olduğu Avrupa Birliği projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ'nün ortağı olduğu Avrupa Birliği projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ortağı olduğu 'Probiotics in Animal Husbandry' adlı Erasmus + Avrupa Birliği projesinin ilk eğitim toplantısı, proje ortağı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nce düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ortağı olduğu 'Probiotics in Animal Husbandry' adlı Erasmus + Avrupa Birliği projesinin ilk eğitim toplantısı, proje ortağı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nce düzenlendi.

Projenin Türk ortakları tarafından gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, 1. gün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2. gün Balıkesir Üniversitesi 3. gün Adnan Menderes Üniversitesi'nden proje araştırıcıları eğitim sunumları gerçekleştirdi. Eğitimin 3. günü, ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, doktora öğrencileri Alkan Çağlı ve Selda Manav eğitici olarak sunumlarını gerçekleştirdiler. Eğitimin 4. gününde çiftlik ziyaretleri ve üniversite tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Eğitimin son gününde ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünce proje heyetine katılım belgeleri takdim edilerek, eğitim programı tamamlandı.

Toplantıya, Moldova, Bulgaristan, Sırbistan, Litvanya ortakları ile Türkiye'den Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi proje araştırıcıları ve hayvancılık alanında çalışan uzmanlarla, yetiştiriciler katıldı. - AYDIN

ADÜ'nün ortağı olduğu Avrupa Birliği projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

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