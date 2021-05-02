ADÜ'de 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' semineri gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADÜ'de 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' semineri gerçekleşti

ADÜ'de 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' semineri gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret, Turizm İşletmeciliği Programlarında okuyan öğrenciler katıldı. Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz'ün moderatörlüğünü yaptığı ve Manisa'da yerleşik bir şirketin kurumsal iletişim müdürü olan Hasan Tahsin Gürlek'in sunum yaptığı seminerde, iş dünyasında markalar ve markalaşmanın öneminden bahsedildi. Markanın tüketiciler nezdinde benimsenmesi için arka planında bir hikayesinin olması ve algı yönetiminin ihmal edilmemesi gerektiğinin ifade edildiği seminerde, Türkiye ve dünyadan başarılı marka örnekleri öğrencilerle paylaşıldı. Seminer, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş'ün konuya ilişkin değerlendirmelerinin ardından Hasan Tahsin Gürlek'in öğrencilerle gerçekleştirdiği karşılıklı soru-cevap bölümü ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' semineri gerçekleşti
ADÜ'de 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' semineri gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti: Bıktım
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti: Bıktım
Sevgilisi tarafından 328 bin lira dolandırılan evli iş adamı, savcılığa koştu
Sevgilisi tarafından 328 bin lira dolandırılan evli iş adamı, savcılığa koştu
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Aydın Işık hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Aydın Işık hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Nesrin Cavadzade Serenay Sarıkaya
Spor Diego Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hatay Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ADÜ'de 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' semineri gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 14:30:23. #1.15#

title