ADÜ'de 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında 'Bana Masal Anlatma, Marka Anlat' adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret, Turizm İşletmeciliği Programlarında okuyan öğrenciler katıldı. Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz'ün moderatörlüğünü yaptığı ve Manisa'da yerleşik bir şirketin kurumsal iletişim müdürü olan Hasan Tahsin Gürlek'in sunum yaptığı seminerde, iş dünyasında markalar ve markalaşmanın öneminden bahsedildi. Markanın tüketiciler nezdinde benimsenmesi için arka planında bir hikayesinin olması ve algı yönetiminin ihmal edilmemesi gerektiğinin ifade edildiği seminerde, Türkiye ve dünyadan başarılı marka örnekleri öğrencilerle paylaşıldı. Seminer, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş'ün konuya ilişkin değerlendirmelerinin ardından Hasan Tahsin Gürlek'in öğrencilerle gerçekleştirdiği karşılıklı soru-cevap bölümü ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı