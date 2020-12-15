Adres kodu nedir? Adres kodu nasıl alınır? Adres kodu sorgulama

Adres kodu nedir? Adres kodu nasıl alınır? Sorusu merak ediliyor. Peki, Adres Kodu ne zaman başlayacak? e-Devlet'ten Adres Kodu nasıl alınır? Adres kodu sorgulama hakkındaki tüm detaylar...

Açık adresten kodlu adres sistemine geçiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, 'adres kodu' başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok" açıklaması yapıldı.

Adres Kodu, her konutun kimliğine ilişkin bilgilerin saklandığı Ulusal Adres Veri Tabanı'nın kısaltmış adına UAVT kodu denilir.

ADRES KODU NEDİR?

Kodlu adres sistemi 9 rakamdan oluşuyor ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Herhangi bir yere gittiğinizde bu kodu belirtmeniz yeterli. Açık adres vermek yerine bu kod sayesinde tüm bilgileriniz sistemde görünmüş olacak. Örneğin PTT ile biri size gönderim yapacak, gönderen kişinin sizin açık adresinizi belirtmesine gerek yok sadece bu kodu söylemesi yeterli olacak.

ADRES KODU NASIL ALINIR? ADRES KODU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çocuğunuzu okula yazdırırken artık adres kodunuzu vereceksiniz. Hepsinin altyapısı bitti, tüm dairelerimizin adres kodu var. PTT Kargo kendi 'web' ara yüzünü oluşturdu, şu an test çalışmaları devam ediyor. Adres kodu henüz e-Devlet üzerinden açılmadı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinden TC kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla cep telefonuna adres kodu gelebilecek.

Adres kodu ekranı

ADRES KODU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Konutuna ait adres bilgilerini yanlış verenleri önlemek amacıyla oluşturulan DASK adres kodu daha güvenli poliçelerin oluşturulmasında da etkin rol oynamaktadır.

Deprem sigortası poliçesi yaptırırken büyük kolaylıklar sunar.

Deprem sigortası yaptırmayan ev sahiplerinin tespit edilmesi daha kolaydır.

Her yıl yenilenen deprem sigortasında size özel indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Adres bilgilerinin eksik ya da hatalı girilmesinden kaynaklanan karışıklıklarının önüne geçer.

Olası bir deprem sonrası sigortalı konuta ya da iş yerine kolayca ulaşılır.

ADRES KODU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Deprem sigortasının zorunlu olduğu yıldan itibaren etrafımızda daha sağlam ve güvenli yapılar inşa edilmektedir. Her yıl yenilenen deprem sigortası poliçesi ile doğal afetlerde meydana gelen hasarlar ciddi anlamda azalmıştır. Deprem sigorta poliçesi sırasında birden fazla mülkiyetiniz varsa DASK adres kodu ile tüm bilgilerinize kısa sürede erişim sağlanması mümkündür. Böylelikle yanlış bir adres ibraz etme ihtimaliniz de minimum seviyeye getirilir.

Son yıllarda adını sıkça duyduğunuz DASK adres kodunu birden fazla şekillerde sorgulatıp öğrenebilirsiniz.

E- DEVLET, ADRES KODU NASIL ALINIR?

E- devlet üzerinden Adres Kodunuzu, Mahalle muhtarınız, nüfus müdürlükleriniz veya bağlı bulunduğunuz belediyenizden,

Nüfus Genel Müdürlüğünden,

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun resmi web sitesi üzerinden,

Ücretsiz bir şekilde yaptırmanız mümkündür.

Adres kodunuzu öğrenebilmeniz için bağlı bulunduğunuz il, ilçe, köy ve mahalle bilgilerinize de ihtiyacınız olacaktır. Tüm bu bilgileri doğru bir şekilde sisteme girerseniz adres kodunuza ulaşabilirsiniz.

Buna ek olarak, konutun kayıtlı olduğu belediye veya muhtarlıklardan da aynı bilgiye ulaşmak mümkündür. Ayrıca, konut sahibinin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüklerinden de bu kod temin edilebilir.



1.Adım: Sorgulama yapmak için öncelikler şehir, ilçe, bucak/ köy ve mahalle bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

2.Adım: Karşınıza çıkan listede sahibi olduğunuz konutu veya iş yerini bulmalısınız.

3.Adım: Site ya da bina adını seçerek bina koduna ulaşabilirsiniz.

4.Adım: Son olarak iç kapı numarasını seçtikten sonra 10 haneli DASK adres koduna kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Adres Kayıt Sistemi'nde kayıtlı mısınız?

Adres Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olup olmadığınızı sorgulayabileceğiniz sayfaya erişmek içintıklayınız.

Yerleşim yeri sorgulama

Adres Kayıt Sistemi'ndeki güncel adres bilgilerini sorgulayabileceğiniz sayfaya erişmek için tıklayınız