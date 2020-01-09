Adliyeye gülerek girip tutuklanan uyuşturucu kuryesi Seda'nın ifadesi ortaya çıktı

09.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:15

BOLU'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrar ile yakalanan 3 çocuk annesi Seda Altunbaş Eker'in(26), eşi cezaevine girdikten sonra uyuşturucu bağımlısı olup, uyuşturucu kuryeliğine nasıl başladığını ve yakalandığı son olayı anlattığı polis ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan Seda Altunbaş Eker'in çantasının yakınında narkotik köpeği 'Sezar' tepki verdi. Çantada yapılan aramada 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seda Altunbaş Eker tutuklandı. Eker'in adliyeye çıkarılırken gülümsemesi dikkat çekmişti.

Kaynak: DHA