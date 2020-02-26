İstanbul Adalet Sarayı'nda ele geçirilen 4 bine yakın kesici delici silah sergilendi

26.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:19

Önemli davaların görüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'nda 2 yıla yakın süreçte 4 bine yakın delici, kesici silah ele geçirildi. Başsavcı Vekili bu silahların Makine Kimya Enstitüsü'ne teslim edileceğini söyledi.

Günde binlerce kişinin giriş-çıkış yaptığı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda x-ray cihazlarına takılan ve güvenlik görevlileri tarafından yakalanan kesici ve delici aletler ile unutulan eşyalar adliyede sergilendi.

KELEBEK ÇAKI, MUŞTA, ŞİŞLİ TARAK, KART ÇAKI...

Adliyenin Atrium alanına kurulan ve gün boyu açık kalacak olan sergide unutulmuş güneş gözlükleri, ziynet eşyaları ile ses kayıt cihazlarının yanı sıra x-ray cihazsında ele geçirilen şok aleti, kelebek çakı, muşta, ustura, şişli tarak, kasap bıçağı ve kart çakının da aralarında bulunduğu 3 bin 896 suç aleti sergilendi. Sergiye başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katılım gösterdi.

"GÜNLÜK 50-60 BİN AVUKAT VATANDAŞ SİRKÜLASYONU VAR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç, "İstanbul Adalet Sarayı yaklaşık 5 bin personelin çalıştığı, günlük avukat vatandaş sirkülasyonu 50-60 bin civarında olduğu Avrupa'nın en büyük adliye sarayıdır. En önemli davalara bakan bir adliyemizdir. Adalet sarayına giriş çıkışlarda özel güvenlik görevlilerimiz üstün gayretiyle aramalar yapılmakta en gelişmiş cihazlarla kontroller yapılmakta. Daha önce bildiğiniz üzere çok üzücü bir olay yaşanmıştı. Ondan önce de sonrada güvenlik tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir" dedi.

"2 YILA YAKIN SÜREÇTE 4 BİNE YAKIN SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ"

Adliyede 2 yıla yakın süreçte 4 bine yakın delici, kesici silah görünümlü aletlerin özel güvenlik görevlilerinin hassas çalışmasıyla ele geçirildiğini vurgulayan Başsavcı Vekili Koç, "Suç unsuru içerenlere gerekli işlemler yapılmıştır. Suç unsuru içermeyenlere el konulup Makine Kimya Enstitüsüne teslimi yapılacaktır. Hem suç unsuru içeren hem de içermeyen aletler bir de vatandaşların unuttuğu bir kısım eşyalar söz konusu. Paralar da söz konusu. Onlar da maliye hazinesine katkıda bulunmaktadırlar. Özel güvenlik görevlilerimize çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor. Gelen giden vatandaşların da hassa davranmalarını güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Başsavcı Vekili Koç basın mensuplarının gördüğünüzde sizi şaşırtan bir şey oldu mu şeklindeki sorusu üzerine ise "Hep beraber gezdik. Şaşırtıcı. Kalem görünümlü silahlar, şok ediciler, kart görünümlü bıçaklar. Buna benzer çok değişik materyaller var. İnsanın aklına gelemeyecek şekilde dizayn edilmiş materyaller mevcut" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yakalanan silahların emniyet güçlerine teslim edildiği, paraların maliyeye teslim edildiği ve sergilenen eşyalarında satılarak gelirlerinin hazineye aktarılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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