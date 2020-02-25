: Adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi

25.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:57

İstanbul'daki bir adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını cep telefonuyla çeken S.M.S isimli kâtip hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de gerçekleşen olayda avukat B.Ö. adliye içindeki bankamatikte işlem yaptığı sırada arkasında bekleyen bir kişi, cep telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

OLAYI GÖREN VATANDAŞ UYARDI

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; olayı gören bir vatandaş, avukatın yanına giderek, "Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti" dedi. Avukat, bunun üzerine adliyedeki polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyede mahkeme kâtibi olarak görevli S.M.S. olduğu tespit edildi. Görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyen S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca katip hakkında dava açıldı. İddianamede, avukatın etek altı görüntüsünü çekmek isteyen kâtibin genç kadına temas ettiği, yine avukatın etek altı görüntülerinin çekilerek özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği anlatıldı. Katibin "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İKİ ADET VİDEO KAYDI BULUNDU

Davada, S'ye ait telefon incelemesi sonucu bilirkişi hazırladığı raporu mahkemeye sundu. Raporda atılı suça konu fotoğraf veya video kaydına rastlanmadığı ifade edilirken, silinmiş dosyalardan iki adet video kaydının bulunduğu, bu dosyalardan bir tanesinin kalem ofisinde, diğerinin duruşma salonu içinde çekilmiş olduğu ifade edildi. Telefondan çıkan kayıtlarda iki kadına ait etek altı görüntüleri bulunurken, ayrıca adliye koridorlarında iki kadının arkasından yürürken çekilen video kayıtlarına da rastlandığı belirtildi.

"HOŞLANDIĞIM İÇİN ÇEKTİM"

Bilirkişi raporuna cevap veren S. olay günü mahkeme kalemine gelen bir avukatın etek altı videosunu çektiğini kabul ederken duruşma salonunda çekilen videoları ise reddetti. Adliye koridorlarında çekilen videoların yanlışlıkla çekildiğini öne süren şüpheli, ATM önünde çektiği görüntüler için ise "Avukat B.Ö.'yü çok beğeniyordum. Onun için çektim" dedi. S. ifadesinin devamında söz konusu eylemleri aylar öncesinde yapmak istediğini ancak cesaret edemediğini o gün için kadınlardan hoşlandığı gerekçesiyle gerçekleştirdiğini söyledi.

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