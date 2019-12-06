: Adliye önünden geçerken havaya ateş eden maganda tutuklandı

06.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:49

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın yanında bulunan yoldan otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş eden ve yanındaki kadına 'Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi'ni çek' diye bağıran şüpheli Emrullah Kılıç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılığa çıkarılan şüpheli Kılıç, 'Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KURU SIKIYLA ATEŞ AÇTI

Savcılığın sevk yazısında, silahın kuru sıkı silahlarda olması gereken alev gizleyeninin bulunmadığı, olayın gerçekleştiği yer itibariyle büyük yerleşim alanları ile seyreden trafiğin içerisinde kaldığı ve İstanbul Adalet Sarayı'nın yan yolunda kaldığı kaydedildi.

"HERKES AKILLI OLACAK"

Görüntülerde şüphelinin, 'Herkes akıllı olacak, Şişli Adliyesi'ni çek, Çağlayan Adliyesi'ni çek, çek adliyeyi' şeklinde söylemlerinin bulunduğunun yazıldığı sevk yazısında eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde gerçekleştirilmiş olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Emrullah Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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