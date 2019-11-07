Adliyede şoke eden olay! Öldü sanılan kişinin üzerine gazete örtüldü

07.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:19

35 yaşındaki İ.Ö. duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö.'nün öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ağır yaralı İ.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADLİYEDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Adliyenin C kapısı girişinde, öğlen saatlerinde üst kattan bir kişi zemine düştü. Alanda bulunanların arasına düşen bu kişinin öldüğü sanılınca üzerine gazete örtüldü, olayın şokuyla ağlayanlar oldu. Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla müdahale ettikleri bu kişiyi hayata döndürdükleri belirtildi.

Kaynak: DHA