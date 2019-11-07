Adliyede şoke eden olay! Öldü sanılan kişinin üzerine gazete örtüldü
İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 6. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Öldü sanılarak üzeri gazete kağıdı ile örtülen kişi, kalp masajıyla hayata döndürüldü.
35 yaşındaki İ.Ö. duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö.'nün öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ağır yaralı İ.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ADLİYEDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
Adliyenin C kapısı girişinde, öğlen saatlerinde üst kattan bir kişi zemine düştü. Alanda bulunanların arasına düşen bu kişinin öldüğü sanılınca üzerine gazete örtüldü, olayın şokuyla ağlayanlar oldu. Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla müdahale ettikleri bu kişiyi hayata döndürdükleri belirtildi.
VİDEO: Adliyede şoke eden olay! Öldü sanılan kişinin üzerine gazete örtüldü