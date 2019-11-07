Adliyede şoke eden olay! Öldü sanılan kişinin üzerine gazete örtüldü

Adliyede şoke eden olay! Öldü sanılan kişinin üzerine gazete örtüldü

İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 6. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Öldü sanılarak üzeri gazete kağıdı ile örtülen kişi, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

07.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:19

35 yaşındaki İ.Ö. duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö.'nün öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ağır yaralı İ.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADLİYEDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Adliyenin C kapısı girişinde, öğlen saatlerinde üst kattan bir kişi zemine düştü. Alanda bulunanların arasına düşen bu kişinin öldüğü sanılınca üzerine gazete örtüldü, olayın şokuyla ağlayanlar oldu. Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla müdahale ettikleri bu kişiyi hayata döndürdükleri belirtildi.

Kaynak: DHA

VİDEO: Adliyede şoke eden olay! Öldü sanılan kişinin üzerine gazete örtüldü
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YORUMLAR (5)

  • ADINIZI YAZIN:
    kimse görüntü vermek için canına kıymaz yorum yapan o kişi kendi atlayabilirmi acaba
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  • HAL:
    ülkede intihar vakaları çoğalıyor geçinmemekten bizimkiler hala eflasyonun 8 lerde olduğuna idda ediyorlar kimi kandırıyosunuz
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  • BİKTİK SİZDEN:
    allah sizi islah etsin halen siyaset pesindesiniz keske kiyamet kopsada kurtulsak artik baydiniz bitmediniz gittiniz
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