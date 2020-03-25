Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
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Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis'te kabul edilen kanunla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak" dedi.

25.03.2020 00:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:48
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu.

"VATANDAŞLARIMIZ HİÇBİR HAK KAYBI YAŞAMAYACAK"

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, sosyal medya hesabından adli konulara ilişkin sürelerin durdurulduğunu açıkladı.

Bakan Gül, Meclis'te kabul edilen kanunla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak; evde kalalım, riski azaltalım" ifadelerini kullandı.

Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu

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