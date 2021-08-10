ADIYAMAN 'KURU OTLAR ÜSTÜNE' FİLMİ İLE TANITILACAK

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın Ankara temasları çerçevesinde ziyaret ederek, Adıyaman'ın tanıtılması için destek istediği TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile yaptığı görüşmenin bir meyvesi olan, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin çekimleri Adıyaman'da...

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın Ankara temasları çerçevesinde ziyaret ederek, Adıyaman'ın tanıtılması için destek istediği TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile yaptığı görüşmenin bir meyvesi olan, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin çekimleri Adıyaman'da devam ediyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Ankara temaslarında ziyaret ettiği ve Adıyaman'ın tanıtılması konusunda destek istediği TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile yaptığı görüşmenin ardından, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eurimages Fonu'ndan destek aldığı yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin çekimlerinin bir bölümü Adıyaman'da devam ediyor.

Çekimleri, Adıyaman'ın tarihi mekanlarından birisi olan Cendere Köprüsü'nde süren film setini ziyaret ederek yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve set ekibiyle sohbet eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, ekibe başarılar diledi. 2022 yılında vizyona girmesi planlanan ve birçok ödüle layık görüleceği öngörülen filmin Adıyaman'ın tanıtımına katkı sunacağını söyleyen Başkanımız, böyle önemli bir eserin Adıyaman'da çekilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, "UNESCO tarafından dünyanın 7. harikası olarak kabul edilen 'Altın Elma' ödüllü Nemrut Dağı başta olmak üzere onlarca tarihi ve turistik değeri sınırları içerisinde barındıran Adıyaman'ımızın tüm dünya tarafından tanınması için yaptığımız görüşmelerden bir tanesini geçtiğimiz aylarda TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren'e gerçekleştirmiştik. Sağ olsunlar kendileri bu isteğimize olumlu cevap vererek, böyle önemli bir filmin çekimlerinin bir kısmının Adıyaman'da gerçekleşmesine vesile oldu. Genel Müdür İbrahim Eren ve usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan başta olmak üzere tüm film setine ve emeği geçenlere ilim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Usta sinemacı Akın Aksu'nun Ebru Ceylan ile birlikte kaleme aldığı ve çekimleri Mart ayında Erzurum'un Karayazı ilçesinde başlayarak, Adıyaman'da devam eden filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar yer alıyor. Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetini yapmakta olan genç öğretmen Samet'in, İstanbul'a atama beklediği karamsar günlerde Nuray ile tanışması sonrası yaşadıklarını anlatan filmin '2022 Cannes Film Festivali'ni hedefleyebileceği düşünülüyor.

Kaynak: Habermetre