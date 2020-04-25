ADIYAMAN Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
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Polis, Güncel, Haber

ADIYAMAN Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı

Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktıADIYAMAN'da, kendisine kimlik soran mahalle bekçisine biber gazı sıkarak kaçan Suriyeli Abdullah E., polis ekiplerince yakalandı.

25.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 23:52
ADIYAMAN Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı

Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı

ADIYAMAN'da, kendisine kimlik soran mahalle bekçisine biber gazı sıkarak kaçan Suriyeli Abdullah E., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta devriye görevi yapan mahalle bekçisi, iddiaya göre durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu Abdullah E.'yi durdurarak kimlik sordu. Kimlik göstermeyi reddeden Abdullah E., bekçiye biber gazı sıkarak kaçmaya başladı. Bekçinin takviye ekip istemesi ile olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı incelemenin ardından Abdullah E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ADIYAMAN Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı

Kaynak: DHA

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