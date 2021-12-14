Adıyaman İl Müftüsü Taşçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Adıyaman İl Müftüsü Taşçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adıyaman İl Müftüsü Taşçı, AA'nın
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Taşçı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Müftü Taşçı, haber kategorisinde ???????Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten Taşçı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Adıyaman İl Müftüsü Taşçı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Adıyaman İl Müftüsü Taşçı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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