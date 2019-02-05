Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğinin Kulağını Parçaladı

Adıyaman'da tedavi gören bir hastanın yanında refakatçi olarak kalan cani kadın, 250 TL değerindeki küpeler içinSuriyeli bebeğin kulağını hiç düşünmeden parçaladı. İhbar edilen kadın olayın ardından kadın gözaltına alındı.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi) 3. katında tedavi gören 1 aylık Suriyeli bebeğin kulağında bulunan 250 TL değerindeki küpeleri, odada bulunan bir başka hastanın yanında refakatçi olan ve Suriyeli olduğu öğrenilen Hatice A. tarafından bebeğin kulağı parçalanarak çalındı.

GÖZALTINA ALINDI

Hatice A., 250 TL değerindeki küpeler için bebeğin sol kulağını parçaladı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Hatice A.'yı çaldığı küpelerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Hatice A., Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA