Adıyaman'da, PTT önünde uzun kuyruk
04.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:42
ADIYAMAN'da, işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruk oluşturdu.
ADIYAMAN'da, işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruk oluşturdu. Sırada bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Kentte e-Devlet şifresi almak, faturalarını yatırmak ve işlem yaptırmak isteyenler, PTT önünde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyrukta bekleyenlerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyduğu görülürken, sırası gelenler ise şubeye ateş ölçümü yapılarak alındı.
Kaynak: DHA