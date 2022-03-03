Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü

Demirören Haber Ajansı, Mahir Alan - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü

ADIYAMAN'da, 2 mahalle arasında ulaşımın sağlandığı köprünün bir bölümü, kuvvetli yağış nedeniyle çöktü.

ADIYAMAN'da, 2 mahalle arasında ulaşımın sağlandığı köprünün bir bölümü, kuvvetli yağış nedeniyle çöktü.

Kentte dün akşam başlayan ve etkisini sürdüren yağış nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Yaylakonak beldesinde de 2 mahalle arasında ulaşımın sağlandığı köprünün bir bölümü, çöktü. Köprü, yaya ve araç trafiğine kapatılırken, bölgede ekipler çalışma başlattı.


Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü

Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü

Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü

Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title