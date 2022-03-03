Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü

ADIYAMAN'da, 2 mahalle arasında ulaşımın sağlandığı köprünün bir bölümü, kuvvetli yağış nedeniyle çöktü.

Kentte dün akşam başlayan ve etkisini sürdüren yağış nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Yaylakonak beldesinde de 2 mahalle arasında ulaşımın sağlandığı köprünün bir bölümü, çöktü. Köprü, yaya ve araç trafiğine kapatılırken, bölgede ekipler çalışma başlattı.